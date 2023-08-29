Происшествия 29 августа 2023, 17:33 «Лиза Алерт» поможет оперативникам в поисках фигуристки Горбачевой «Лиза Алерт» сформировала отряд для поиска пропавшей фигуристки Горбачевой РИА «Новости»

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал сбор группы волонтеров для поисков пропавшей в Москве 28 августа 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Встречу для добровольцев назначили на 16:45 (по московскому времени). Затем волонтеры должны были приступить к поискам и помочь оперативникам.

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Алина Горбачева — действующая чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров. Титул она получила на первенстве страны в феврале 2023 года в Перми.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня. Перед этим она, предположительно, поссорилась со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменка направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше ее никто не видел. После исчезновения 16-летней фигуристки возбудили уголовное дело по статье об убийстве.