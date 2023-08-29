Происшествия 29 августа 2023, 16:28 Фигуристка Горбачева поссорилась с тренером перед исчезновением Baza: фигуристка Горбачева перед исчезновением поссорилась с тренером Федченко Соцсети

Читать 360tv в

Пропавшая в Москве чемпионка России среди юниоров в одиночном фигурном катании Алина Горбачева незадолго до исчезновения поссорилась со своим тренером Софьей Федченко. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, около 18:00 28 августа Горбачева поссорилась с наставницей на тренировке в «Чкалов Арене» в Москве.

Реклама

После этого спортсменка вышла из спорткомплекса и отправилась в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной и пропала из поля зрения видеокамер. В настоящее время ее местоположение неизвестно.

Ранее «360» сообщал, что на поиски фигуристки привлекли катер и кинологов с собаками. Также стало известно, что с собой у Горбачевой были около 20 тысяч рублей наличными и дорогие гаджеты.

Следственный комитет России завел дело по статье «Убийство». В ведомстве объяснили, что это необходимо для установления полной информации о пропаже спортсменки.