Происшествия 26 апреля 2023, 19:12 Летчики упавшего в Мурманской области МиГ-31 уводили истребитель от города Глава Мурманской области Чибис: летчикам упавшего МиГ-31 госпитализация не потребовалась Пресс-служба Минобороны России

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Летчики потерпевшего крушение в Мурманской области истребителя МиГ-31 уводили воздушное судно от населенного пункта. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что пилотов уже нашли, их осмотрели врачи. Жизни и здоровью летчиков ничто не угрожает. По словам Чибиса, им даже не потребовалась госпитализация.

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«Упавший самолет никакого вреда, ущерба инфраструктуре не нанес. Летчики — герои, они отводили этот самолет от населенного пункта, с чем успешно справились», — подчеркнул он.

Истребитель выполнял тренировочный полет 26 апреля. Сверхзвуковой Миг-31 загорелся в воздухе, после чего рухнул, предположительно, в озеро рядом с поселком Риж-Губа около Мончегорска. Пилоты успели катапультироваться.

В Минобороны России подтвердили крушение истребителя в Мурманской области. В оборонном ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте. Катапультировавшихся летчиков обнаружила группа спасателей рядом с садовым товариществом «Березка», они же вызвали медиков.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что один из летчиков находится в тяжелом состоянии. Но губернатор Мурманской области опроверг это.