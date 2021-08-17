Летчик объяснил, почему пилоты не могли катапультироваться с Ил-112В

Пилоты Ил-112В, разбившегося неподалеку от Кубинки, не могли катапультироваться из-за технических особенностей самолета. Об этом «360» сказал заслуженный военный летчик России и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Эксперт подчеркнул, что в транспортных самолетах у экипажа нет катапульт. Для таких бортов предназначены только парашюты, но Ил-112В летел слишком низко над землей, поэтому воспользоваться ими экипаж не смог.

«На боевых самолетах: истребителях, штурмовиках, бомбардировщиках или стратегах, — есть катапультные кресла. <…> Там полуавтоматически тебя выкидывает — и ты на парашюте снижаешься. В транспортной авиации этого нет. Рассчитывают на то, что они меньше подвержены таким аварийным ситуациям, это редкие случаи. Транспортный самолет можно посадить в аварийном порядке на неподготовленной площадке: в поле или на дорогу, еще где-то. Поэтому катапульты там не ставятся», — пояснил Владимир Попов.

Он отметил, что экипаж управляет самолетом до конца в надежде спасти машину и себя. Такие моменты не дают времени, чтобы принять решение на то, чтобы покинуть самолет.

Попов подчеркнул, что Ил-112 — это качественный самолет, достаточно надежный и простой в управлении.

«Предварительно, технический отказ. Потому что если пилоты подготовлены, мы знаем об этом, и самолет достаточно надежный, хороший, он прост в управлении. Достаточно качественно изготовленный, но отказы авиационной техники могут быть. Никто 100% гарантии не дает. По тем данным, что я знаю, это технический отказ не просто двигателя, а системы еще управления», — заявил Владимир Попов.

Он напомнил, что были сообщения о проблемах с двигателем, который загорелся. Пожар повлиял на систему управления. В результате самолет вошел в крен, вывести из которого его не смогли.

Первый образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье во время тренировочного полета. По предварительным данным, это произошло при заходе на посадку недалеко от Кубинки. Самолет изготовлен на Воронежском авиационном заводе. Он оснащен только российскими комплектующими.

В Подмосковье борт прибыл для участия в международном форуме «Армия-2021». «360» ведет прямую трансляцию с места событий.