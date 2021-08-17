Первый в новой линейке. Что известно о самолете Ил-112В, упавшем в Подмосковье

Первый образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье во время тренировочного полета. Он прилетел с аэродрома Воронежского авиационного завода для участия в военно-техническом форуме «Армия-2021». «360» рассказывает о его характеристиках и назначении.

Источник фото: сайт Объединенной авиастроительной корпорации

Замена Ан-26

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен заменить выбывающие из обслуживания самолеты Ан-26. Новый борт сможет доставлять до 50 десантников или 26 парашютистов в полном вооружении, перевозить легкую военную технику массой до пяти тонн.

Разбившийся самолет — первый Ил-112В. Второй образец только проходит ресурсные испытания. Работы по запуску в серийное производство идут.

Крейсерская скорость

Самолет способен развивать крейсерскую скорость до 470 километров в час и пролетать до 1,2 тысячи километров с максимальной загрузкой.

Главным преимуществом нового самолета является то, что он может садиться на необорудованные аэродромы и грунтовые посадочные полосы, а также работать в сложных климатических условиях.

Полностью российский

Ил-112В полностью оснащен только отечественными комплектующими. Двигатели изготовлены Объединенной двигателестроительной корпорацией, систему автоматизированного управления поставляет концерн «Радиоэлектронные технологии», шасси, гидравлику и систему электроснабжения сделали в холдинге «Технодинамика».

Испытания

Первые испытания нового военного транспортника прошли весной 2019 года. В марте этого года в ходе летных испытаний на аэродроме Воронежского авиационного завода самолет подняли в воздух для проверки силовой установки, управляемости и устойчивости.

Тогда же первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации пояснил, что после полета в 2019 году специалисты снизили вес самолета, так как он был достаточно тяжелым. Планировалось, что объемы серийного выпуска составят до 12 самолетов в год, что позволит удовлетворить потребности Минобороны в военно-транспортных самолетах.

Форум «Армия»

Ил-112В прилетел в Подмосковье из Воронежа, чтобы участвовать на международном форуме «Армия-2021». В его экипаж входили опытные летчики. Командир — Герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, а также летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.