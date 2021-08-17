Падение горящего самолета засняли в Подмосковье

Жители Подмосковья засняли, как в полете загорелся и упал самолет. Сегодня неподалеку от Кубинки разбился опытный образец Ил-112В. Подтверждения, что на видео именно он, нет.

На кадрах видно, как уже горящий самолет пролетал над лесом. Постепенно он начал падать. В итоге лайнер рухнул в лесу и взорвался. На последних секундах видео виден большой столб темного дыма.

Информацию о крушении Ил-112В в Московской области подтвердила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). В корпорации уточнили, что Ил-112 разбился во время тренировочного полета при заходе на посадку. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, написало РИА «Новости» со ссылкой на ОАК. Причину падения выяснит спецкомиссия.

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения. Он построен на Воронежском авиационном заводе. Самолет должен заменить Ан-24 и Ан-26. Лайнер предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Первый полет состоялся в 2019 году.