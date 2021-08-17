Самолет Ил-112В потерпел крушение недалеко от Кубинки. «360» ведет прямую трансляцию.

Сообщение об авиакатастрофе появилось утром 17 августа. Произошедшее подтвердили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«При заходе на посадку в аэропорту в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария», — сказано в сообщении.

Известно, что командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Причину падения самолета будет выяснять спецкомиссия.

В соцсетях появилось видео падения самолета в Подмосковье. Однако точного подтверждения, что на кадрах именно Ил-112В, нет. В ролике можно увидеть, как горящий самолет пролетает над лесом. В какой-то момент он как будто начинает снижаться, а затем падает и взрывается.