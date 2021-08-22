Лесной пожар уничтожил 18 построек в Самарской области

Огонь от пожара в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области уничтожил 18 построек в двух селах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что 16 зданий различного назначения сгорели в селе Немчанка и два в селе Коноваловка. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Накануне спасатели предупреждали, что огонь угрожает населенным пунктам. Для того, чтобы не допустить перехода пожара на постройки принимались все меры.

По последним данным площадь природного пожара сейчас составляет 100 тысяч квадратных метров. На месте работают более 330 человек и 78 единиц техники, включая три пожарных поезда. Для сброса воды на самые опасные участки задействовали авиацию.

Тушение огня осложняет аномальная жара и сильные порывы ветра, которые раздувают пламя и способствуют его распространению.

Работы в Борском районе продолжаются второй день. По предварительным данным, причиной возгорания стал пал травы. Сначала огонь охватил жилые огня в селе Гвардейцы, где уничтожил 14 построек, а потом перешел на территорию национального парка «Бузулукский бор.