Бузулукский бор загорелся в Самарской области

Природный пожар перекинулся на Бузулукский бор в Самарской области. Сейчас с огнем продолжают бороться спасатели. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как уточняло ГУМЧС по области, пожар разгорелся из-за пала сухой травы. Днем 21 августа огонь перекинулся на жилые дома в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе. Всего загорелось 14 строений. Спасатели эвакуировали двоих жителей, одного из которых отправили в больницу.

Днем пожар в селе удалось локализовать, но огонь перешел на поле и лес. На место прибыл губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Губернатор на месте принял необходимые решения по распределению сил и оказанию первоочередной помощи погорельцам. Прорабатываются меры поддержки пострадавших от пожара», — отметила пресс-служба.

По словам Азарова, сейчас главная угроза — распространение огня в Бузулукском бору. Он подчеркнул, что пока рано говорить о локализации пожара на территории леса.

«Сейчас производится передислокация сил. Работают службы МЧС, наши лесники, все муниципальные службы. Сейчас, после того как мы локализовали огонь в населенном пункте, важная задача — защитить наш лес, в том числе фонды национального парка „Бузулукский бор“», — сообщил губернатор.

Тушением огня в бору занимаются 101 человек и 42 единицы техники. Также дополнительно направили 70 сотрудников Волжского спасательного центра и 50 человек ГУМЧС. К тушению привлекли три пожарных поезда и авиацию.