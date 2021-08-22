Лесной пожар охватил 100 гектаров в Самарской области

Лесной пожар в Самарской области перекинулся на национальный парк Бузулукский бор. Общая площадь возгорания в Борском районе достигла 100 гектаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В тушении участвуют более 330 человек и 78 единиц техники. Также задействована авиации МЧС и три пожарных поезда.

По словам начальника ведомства Олега Бойко, информация о пожаре в нацпарке поступила спасателям накануне днем. Огонь перекинулся с населенного пункта Гвардейцы. Быстрому распространению огня «помогли» аномальная жара — почти +40 градусов — и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Возникла также угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка. Для их защиты и помощи в тушении пожаров в национальном парке сейчас развернута группировка пожарно-спасательного гарнизона Самарской области.

Накануне в ГУ МЧС был развернут оперативный штаб, все экстренные службы района переведены в режим ЧС. Для помощи в ликвидации возгораний были направлены три пожарных поезда. Запланировано применение авиации МЧС.

«По состоянию на 06:00 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров. Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно», — подчеркнул Бойко.