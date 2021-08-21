Населенные пункты в Самарской области предупредили об угрозе пожара

Природный пожар разгорелся в Борском районе Самарской области. Сейчас огонь угрожает населенным пунктам Немчанка и Борское. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как заявили в ведомстве, сейчас пожарные продолжают тушить природный пожар в Борском районе. К работе привлекли более 330 человек и 78 единиц техники, в том числе три пожарных поезда и самолет Ил-76. Борт уже сбросил на загоревшуюся территорию 42 тонны воды.

«Спасатели предпринимают все усилия для недопущения распространения огня на населенные пункты Немчанка и Борское. Проводится наращивание группировки сил и средств», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что огонь перекинулся на Бузулукский бор. Сначала загорелись жилые дома в населенном пункте Гвардейцы, а затем пожар перешел на поле и лес. Причиной возгорания стал пал сухой травы.

На место прибыл губернатор региона Дмитрий Азаров. Он принял необходимые решения по распределению сил и оказанию первоочередной помощи погорельцам.