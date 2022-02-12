Ледяная глыба разрушила остановку в Москве. Видео

Глыба льда и снега разрушила остановку общественного транспорта на западе Москвы. В распоряжении «360» появилось видео от очевидца.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах можно заметить, что навес над остановкой пробит снежной глыбой. Это произошло на улице Толбухина. Остановку огородили аварийной лентой, люди ждут транспорт в сторонке.

Можно заметить и коммунальщиков, которые занимаются уборкой. Если приглядеться, видно, что с крыши дома на место разрушенной остановки продолжают сбрасывать снег с крыши. Упала глыба на остановку сама или ее сбросили работники, неизвестно.

В пятницу в Москве на женщину упала глыба льда с крыши. Несчастную госпитализировали. Сообщалось, что она в реанимации. А в среду ледяная глыба свалилась на москвичку возле станции метро «Курская». Она сломала ключицу.

Также накануне напротив здания Госдумы в Москве обрушились строительные леса. Конструкции упали прямо на машины депутатов. О пострадавших парламентариях не сообщалось. «360» публиковал видео с места.