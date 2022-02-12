Ледяная глыба разрушила остановку в Москве. Видео
Видео «360»: остановку на западе Москвы разрушило глыбой льда
Глыба льда и снега разрушила остановку общественного транспорта на западе Москвы. В распоряжении «360» появилось видео от очевидца.
Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
На кадрах можно заметить, что навес над остановкой пробит снежной глыбой. Это произошло на улице Толбухина. Остановку огородили аварийной лентой, люди ждут транспорт в сторонке.
Можно заметить и коммунальщиков, которые занимаются уборкой. Если приглядеться, видно, что с крыши дома на место разрушенной остановки продолжают сбрасывать снег с крыши. Упала глыба на остановку сама или ее сбросили работники, неизвестно.
В пятницу в Москве на женщину упала глыба льда с крыши. Несчастную госпитализировали. Сообщалось, что она в реанимации. А в среду ледяная глыба свалилась на москвичку возле станции метро «Курская». Она сломала ключицу.
Также накануне напротив здания Госдумы в Москве обрушились строительные леса. Конструкции упали прямо на машины депутатов. О пострадавших парламентариях не сообщалось. «360» публиковал видео с места.