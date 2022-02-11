«Вот это беда». Очевидец обрушения строительных лесов у Госдумы в Москве об аварии

Напротив возле нового здания Госдумы в Москве обрушились строительные леса. Они упали на машины депутатов. В распоряжении «360» появилось видео с места.

Рядом со зданием Государственной думы в российской столице случилось ЧП. Там по непонятной причине обрушились строительные леса. О пострадавших информации не поступало.

По предварительным данным, конструкция упала на служебные машины. В результате они получили повреждения.

«Свалились леса. Всякое бывает, машины жалко. Вот это — беда, а все остальное — ерунда. Это отремонтируют и все», — рассказал очевидец произошедшего.

Глыба льда ранее упала на женщину с коляской в Великом Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По версии следователей, лед упал на женщину вечером 8 февраля из-за несвоевременной уборки крыши организацией, ответственной за это. Из-за этого женщина получила травмы.