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    11 февраля 2022, 01:27

    Ледяная глыба сломала женщине позвоночник в Москве

    РЕН ТВ: в Москве ледяная глыба упала на женщину с крыши

    Алексей Иванчин

    В Москве на женщину с крыши упала глыба льда. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники в экстренных службах.

    По имеющимся данным, пострадавшая была госпитализирована. Медики доставили женщину в реанимацию. У нее выявили переломы ключицы, ребер и позвоночника. Врачи в настоящее время не дают прогнозов относительно ее состояния. По неподтвержденным данным, также у пострадавшей диагностированы разрыв селезенки и черепно-мозговая травма.

    В каком районе столицы произошел ЧС, не уточняется.

    Ранее сообщалось, что сосулька величиной с дом образовалась на юге Петербурга. В результате вокруг нее поставили ограждение.

    Также в центре Северной столицы молодая женщина тяжело пострадала от падения сосульки. Снег со льдом рухнули ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека по неосторожности.