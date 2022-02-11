Ледяная глыба сломала женщине позвоночник в Москве

В Москве на женщину с крыши упала глыба льда. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники в экстренных службах.

По имеющимся данным, пострадавшая была госпитализирована. Медики доставили женщину в реанимацию. У нее выявили переломы ключицы, ребер и позвоночника. Врачи в настоящее время не дают прогнозов относительно ее состояния. По неподтвержденным данным, также у пострадавшей диагностированы разрыв селезенки и черепно-мозговая травма.

В каком районе столицы произошел ЧС, не уточняется.

Ранее сообщалось, что сосулька величиной с дом образовалась на юге Петербурга. В результате вокруг нее поставили ограждение.

Также в центре Северной столицы молодая женщина тяжело пострадала от падения сосульки. Снег со льдом рухнули ей на голову, когда она шла по набережной Мойки. В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека по неосторожности.