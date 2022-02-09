Глыба льда свалилась на прохожую возле метро «Курская» в Москве

Россиянка попала в больницу с переломом ключицы из-за падения глыбы льда возле станции метро «Курская» в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Днем 9 февраля в приемное отделение станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пушкина поступила пациентка с многочисленными травмами. Женщина пострадала в результате падения глыбы льда в 12:30 дня возле станции метро «Курская».

«Травма: закрытый перелом ключицы справа», — сообщил источник.

Недавно в Петербурге произошло похожее ЧП. В одном из дворов Северной столицы дворника убило глыбой льда. Прокуратура города заявила о начале проверки по данному происшествию. Вскоре после этого стало известно, что камера видеонаблюдения сняла момент падения ледяной глыбы на мужчину на Большом Сампсониевском проспекте.

Днем 9 февраля подобное ЧП произошло и в Великом Новгороде. На женщину с коляской также упала глыба льда. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.