Происшествия 25 мая 2023, 22:17 Крупный пожар вспыхнул на территории колонии в Татарстане Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории колонии в Альметьевске в Татарстане

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Крупный пожар вспыхнул на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Сейчас пожарным удалось локализовать возгорание, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

Как указано в сообщении ведомства, угрозы распространения огня нет.

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«По уточненным данным, его (пожара — прим. ред.) площадь составляет 1100 квадратных метров», — сообщил представитель ведомства.

Информации о пострадавших не поступало.Пожар возник в здании столярного цеха, отметили в МЧС.

Вечером 24 мая на строительном рынке «Акос» в Одинцове в одном из павильонов вспыхнул пожар. Спустя час огонь распространился со 150 до 1200 квадратных метров. На месте работали 96 человек и свыше 30 единиц техники. Локализовать возгорание удалось на площади 1800 квадратных метров в 01:55 25 мая, в 03:55 — открытое горение ликвидировали. Выяснение обстоятельств и причин пожара взяла на контроль прокуратура. Полную ликвидацию пожара МЧС объявило 25 мая в 19:25.