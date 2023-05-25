Происшествия 25 мая 2023, 01:35 Площадь пожара в Одинцове выросла до 1200 квадратных метров МЧС: площадь пожара на рынке «Акос» в Одинцове выросла до 1200 квадратных метров

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Площадь пожара в торговых павильонах строительного рынка «Акос» выросла до 1200 квадратных метров. Сейчас пожарные проводят наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В пресс-службе управления МЧС России по Московской области «360» сообщили, что пожар произошел в районе дома № 11 по улице Внуковской. Один из очевидцев заявил о пламене на строительном рынке «Акос» около 22:39 по московскому времени. К моменту приезда первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение торгового павильона в середине ряда.

Изначально в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 «квадратов». Через некоторое время она увеличилась 400 квадратных метров.

Телеканал «360»

Установку обстоятельств и причин пожара на строительном рынке контролирует прокуратура Московской области, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — указала пресс-служба.