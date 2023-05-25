Эксклюзив 25 мая 2023, 00:02 Пламя охватило павильон строительного рынка «Акос» в Одинцове МЧС: площадь пожара на рынке «Акос» в Одинцове увеличилась до 400 «квадратов»

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Один из павильонов строительного рынка «Акос» загорелся в Одинцове. Об этом сообщили «360» в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в районе дома № 11 по улице Внуковской. Очевидцы в Сети стали распространять кадры с места возгорания. Судя по видео, огонь полностью охватил постройку. Пламя полыхало, образовывая клубы черного густого дыма.

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Как заявили в пресс-службе МЧС, один из очевидцев сообщил о пожаре около 22:39 по московскому времени.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение торгового павильона в середине ряда. <…> Угроза дальнейшего распространения», — отметили в ведомстве.

Сначала в МЧС сообщили о возгорании на площади 150 «квадратов». Спустя время стало известно, что огонь распространился на 400 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавший в результате возгорания нет. Подробности происшествия выясняются.