Эксклюзив 25 мая 2023, 20:09 Пожар на строительном рынке в Одинцове полностью потушили МЧС: крупный пожар на рынке «Акос» в Одинцове полностью ликвидировали

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Пожарные подразделения полностью потушили открытый огонь на крупном пожаре в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

«Полную ликвидацию объявили в 19:25», — заявили в ведомстве.

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Павильон загорелся на строительном рынке «Акос» в Одинцове 24 мая, в 22:39. Пожару присвоили второй ранг. Спустя час огонь распространился со 150 до 1200 квадратных метров. На месте работали 96 человек и свыше 30 единиц техники.

Региональное МЧС объявило о локализации возгорания на площади 1800 квадратных метров в 01:55, в 03:55 — открытое горение ликвидировали.

Прокуратура Московской области взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин пожара на строительном рынке.

По словам очевидцев, в первые часы огонь охватил весь торговый павильон, со строительного рынка валил густой черный дым. В интернете появилось видео с места возгорания.