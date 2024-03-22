22 марта 2024, 21:59
Второй взрыв прогремел в Crocus City Hall
«Интерфакс»: в Crocus City Hall раздался второй взрыв
Второй взрыв раздался в Crocus City Hall. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил «Интерфакс».
Второй взрыв раздался в Крокус сити холле в Подмосковье. По данным издания, кровля торгового центра частично обрушилась.
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Первый взрыв прогремел сразу после стрельбы. В здании разгорелся пожар, началось обрушение кровли. Огонь охватил крышу. К ликвидации пожара приступили бригады спасателей.
Из подвала здания эвакуировали около 100 человек. С крыши здания эвакуировали людей при помощи подъемников.
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Стрельба в Crocus City Hall
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