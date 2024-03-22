Происшествия 22 марта 2024, 21:59 Второй взрыв прогремел в Crocus City Hall «Интерфакс»: в Crocus City Hall раздался второй взрыв Pixabay

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Второй взрыв раздался в Crocus City Hall. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил «Интерфакс».

Второй взрыв раздался в Крокус сити холле в Подмосковье. По данным издания, кровля торгового центра частично обрушилась.

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Первый взрыв прогремел сразу после стрельбы. В здании разгорелся пожар, началось обрушение кровли. Огонь охватил крышу. К ликвидации пожара приступили бригады спасателей.

Из подвала здания эвакуировали около 100 человек. С крыши здания эвакуировали людей при помощи подъемников.