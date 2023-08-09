09 августа 2023, 13:43
Трех человек достали из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
Минздрав России: 3 человек извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
Трех человек извлекли из-под завалов после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале.
«Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое», — указали в ведомстве.
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По данным министерства, всего при взрыве пострадали 43 человека. Администрация Сергиево-Посадского городского округа писала, что после ЧП медпомощь оказывают 45 людям.
На месте происшествия работают 11 бригад скорой медицинской помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф, сообщили в Минздраве. В эвакуации пострадавших задействовали вертолет. Людей, извлеченных из-под завалов, доставили в районную больницу Сергиева Посада.
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел на складе пиротехники. После ЧП следователи возбудили уголовное дело. Официально точную причину случившегося пока не назвали.
При происшествии повредило некоторые здания, есть дома, в которых выбило окна. Все разрушения устранят за счет властей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что все пострадавшие получат необходимую помощь.
Минздрав
Взрыв в Сергиевом Посаде
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