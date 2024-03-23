Эксклюзив 23 марта 2024, 13:54 «Каждый пожар отличается от другого». Как тушат здание Crocus City Hall Экс-сотрудник МЧС Кавунов: при тушении пожаров всегда действуют по ситуации Dmitry Golubovich/Global Look Press

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На месте теракта в Crocus City Hall еще несколько суток продолжат работать спасатели. Больше всего в результате пожара пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Бывший замначальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве Сергей Кавунов в беседе с «360» пояснил, как действуют специалисты в подобных ситуациях.

«Каждый пожар, любая чрезвычайная ситуация отличаются друг от друга, поэтому никакой конкретной инструкции не существует. Есть общие правила, и на месте <…> люди ориентируются», — подчеркнул он.

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Кавунов добавил, что заранее никто не рассчитывает, сколько человек должно быть на том или ином пожаре. Все определяют по логистике его тушения в соответствии с существующими рангами возгорания.

«Есть ранги пожара — второй, третий, четвертый, пятый, где уже заранее спланировано количество личного состава и техники, которые должны работать на таком уровне», — добавил специалист.

В зависимости от того, как развивается обстановка, принимают решение о наращивании конкретной техники или о привлечении дополнительных сил и средств и других организаций.

«Но конкретных нормативных документов, сколько должно быть конкретно на каком-то пожаре, нет», — заключил Кавунов.

После стрельбы в Crocus City Hall вечером 22 марта в здании концертного зала началось возгорание. Террористы, по данным СК, воспользовались легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы устроить поджог.

Погибли, по последней информации, 115 человек. Утром субботы спасатели нашли новые тела при разборе завалов. Работы на месте ЧП ведут круглосуточно и не остановят минимум несколько дней.