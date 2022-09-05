Эксклюзив 05 сентября 2022, 14:37 Поделиться Telegram

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Viber «Он знал, куда идет». Родные рассказали о погибших на Камчатке альпинистах Родные рассказали о погибших на Камчатке альпинистах РИА "Новости"

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Погибший на Камчатке альпинист Андрей Гутор был продвинутым скалолазом и готовился он к этому восхождению полгода. Об этом «360» рассказал Евгений, знакомый погибшего.

«На 2020 год, когда мы вместе на Эльбрус ходили, он уже бывал в горах. Он показывал фотографии. В Альпах он точно бывал. К Эльбрусу он готовился серьезно. <…> Он знал, куда идет», — рассказал Евгений.

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Он добавил, что Андрей Гутор полгода готовился к восхождению — каждый день тренировался по несколько часов.

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«Экипировка у него вся своя была. Уровень у него был достаточно продвинутый», — отметил он.

В свою очередь, отец другого погибшего, жителя города Электросталь Евгения Сорокина, сказал, что его сын никакие специальные курсы перед подъемом не проходил.

«Он как-то на Эльбрус поднимался. А больше никуда не ходил. Так, по мелким горам лазал», — рассказал Константин Сорокин.

Двое гидов повели 10 человек в поход 30 августа. Трое из группы остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные в субботу, 3 сентября, отправились на вершину вулкана Ключевская Сопка. На высоте 4150 метров несколько туристов упали. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По последним данным, погибли шесть туристов. Ранее сообщалось, что вертолет со спасателями повторно вылетел к месту трагедии.

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