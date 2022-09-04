Происшествия 04 сентября 2022, 04:33 Поделиться Telegram

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Viber Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке, где погибли 6 туристов РИА «Новости»

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Вертолет со спасателями вылетел к месту гибели шести человек из туристической группы на Ключевском вулкане на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на краевой «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности».

«В настоящее время борт со спасателями повторно вылетел в район происшествия», — указано в сообщении Центра.

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Там также отмечается, что высота, на которую приземлится вертолет, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий.

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Двое гидов повели 10 человек в поход 30 августа. Трое из группы остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные в субботу, 3 сентября, отправились на вершину вулкана Ключевская Сопка. На высоте 4150 метров несколько туристов упали. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По последним данным, погибли шесть туристов.

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