Происшествия 03 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Туристы погибли на Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка СК возбудил дело после гибели пяти туристов на Камчатке при восхождении на вулкан ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Читать 360tv в

На Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли туристы. Несколько человек сорвались с горы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.

Всего в группе находились 12 человек: 10 туристов и два гида. На высоте 4150 метров несколько человек упали. Погибли минимум пятеро.

Реклама

Один гид сломал ногу. Второй вызвал спасателей и оказывает помощь пострадавшим. На место происшествия вылетел вертолет.

Реклама

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов», — уточнили в СК.

Правоохранители выясняют все подробности происшествия. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», заключили в ведомстве.

0 0 0 0 0 0