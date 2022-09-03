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Туристы погибли на Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка

СК возбудил дело после гибели пяти туристов на Камчатке при восхождении на вулкан

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На Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли туристы. Несколько человек сорвались с горы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого СК РФ.

Всего в группе находились 12 человек: 10 туристов и два гида. На высоте 4150 метров несколько человек упали. Погибли минимум пятеро.

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Один гид сломал ногу. Второй вызвал спасателей и оказывает помощь пострадавшим. На место происшествия вылетел вертолет.

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«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов», — уточнили в СК.

Правоохранители выясняют все подробности происшествия. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», заключили в ведомстве.

Туризм

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