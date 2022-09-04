Происшествия 04 сентября 2022, 01:18 Поделиться Telegram

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Viber Шесть туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке ТАСС: шесть туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке Wikipedia

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Шесть туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Всего на вершину отправились девять человек.

«Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — сообщил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось о пяти погибших туристах. Двое гидов повели 10 человек в поход 30 августа. Трое из группы остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные 3 сентября отправились на вершину вулкана Ключевская Сопка. На высоте 4150 метров туристы погибли.

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На место отправили вертолет Центра медицины катастроф. Перед эвакуацией пострадавших спасатели должны пройти акклиматизацию. Они остались на ночевку на высоте 3300 метров, а утром 4 сентября планируют выдвинутся к точке, где погибли люди.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Они продолжают выяснять все обстоятельства гибели туристов.

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