Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Происшествия

04 сентября 2022, 01:18

Шесть туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

ТАСС: шесть туристов погибли при восхождении на вулкан на Камчатке

Читать 360tv в

Шесть туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Всего на вершину отправились девять человек.

«Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Ранее сообщалось о пяти погибших туристах. Двое гидов повели 10 человек в поход 30 августа. Трое из группы остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные 3 сентября отправились на вершину вулкана Ключевская Сопка. На высоте 4150 метров туристы погибли.

Реклама

На место отправили вертолет Центра медицины катастроф. Перед эвакуацией пострадавших спасатели должны пройти акклиматизацию. Они остались на ночевку на высоте 3300 метров, а утром 4 сентября планируют выдвинутся к точке, где погибли люди.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Они продолжают выяснять все обстоятельства гибели туристов.

Туризм

Камчатка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама