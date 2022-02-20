СМИ сообщили о найденном теле бывшего замминистра юстиции Ялунина

Тело пропавшего бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина нашли водолазы. Как сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал «112», подтвердилась версия, чтобы бывший чиновник провалился под лед Москвы-реки во время поездки на квадроцикле. Официально в правоохранительных органах эту информацию пока не подтвердили.

Источник РЕН ТВ заявил, что тело бывшего чиновника нашли в 200 метрах от места, где он провалился под лед. Водолазы, которые подняли труп, — это волонтеры.

Об исчезновении Ялунина стало известно в начале февраля. По предварительным данным 70-летний экс-замминистра юстиции поехал кататься на квадроцикле. Следы транспортного средства, ведущие к Москве-реке, нашли около села Козино.

В самом водоеме спасатели нашли разлом. Водолазы подняли со дна квадроцикл, который, предположительно, принадлежал пропавшему чиновнику. По факту исчезновения бывшего заместителя министра подмосковные следователи назначили проверку.