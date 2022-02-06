Квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина нашли в реке Москве

Квадроцикл пропавшего в Одинцове экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина обнаружили в реке в Москве. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, Ялунин накануне, около 18:00, уехал в поле на квадроцикле в сторону храма. В районе села Козино, у церкви Троицы Живоначальной, спасатели обнаружили следы квадроцикла, ведущие к реке Москве.

В месте, где заканчиваются следы, примерно в 10 метрах от берега, в водоеме был разлом льда, площадь которого соответствовал предполагаемым размерам квадроцикла.

В 01:30 квадроцикл нашли в водоеме. В 02:55 на место прибыли водолазы. Специалисты распилили лед, сделали майны для погружения на расстоянии 100 метров по течению от места провала квадроцикла, пишут «Невские новости».

Водолазы выполнили четыре погружения. После приняли решение приостановить поиски, пока не станет светло. Операцию возобновили в 09:00. В поисках участвуют более 30 человек.