СК начал проверку после исчезновения экс-замминистра юстиции Ялунина

Следователи начали выяснять обстоятельства пропажи экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина. Информацию об этом появилась в Telegram-канале IZ.RU.

По предварительным данным, Ялунин мог провалиться под лед вместе со своим квадроциклом. Минувшей ночью спасатели обнаружили разлом льда, который по своим размерам подходил по размерам под квадроцикл, на котором передвигался Ялунин. Следы обрывались примерно в 10 метрах от берега.

Водолазы в 01:30 обнаружили квадроцикл. В 09:00 поиски экс-замминистра возобновили. Официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий уточнила что сотрудники экстренных служб продолжают осматривать место происшествия, сообщил РЕН ТВ.

По данным ГУ МЧС, Ялунин накануне около 18:00 выехал на квадроцикле в сторону церкви Троицы Живоначальной, после этого о его местонахождении ничего неизвестно. Телефон он с собой не взял.