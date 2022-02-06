СМИ: поиски пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина начались в Подмосковье

Бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал пропал без вести Одинцовском городском округе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, бывший чиновник находился в селе Аксиньино.

«Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было», — заявил источник. Он не исключил, что Ялунин мог провалиться под лед.

Косвенно эту информацию подтверждает Telegram-канал Mash. Он сообщил, что в районе села Козино нашли следы квадроцикла. Они ведут к Москве-реке и заканчиваются на льду водоема около полыньи. На место вызвали водолазов для осмотра дна.



Официального подтверждения этой информации пока нет.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с декабря 2004 по август 2006 года. До этого он был руководителем Главного управления исполнения наказаний министерства.