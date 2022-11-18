Эксклюзив 18 ноября 2022, 13:42 «Я выбежал, кричу: „Пожар!“, но никого». Родственник погибшей семьи в Башкирии — о подробностях ЧП Родственник погибшей в Стерлитамак семьи рассказал, как спас двоих детей

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Пожар в селе в деревне Макеевка Стерлитамакского района Башкирии произошел в четвертом часу ночи. Постройка вся была охвачена пламенем. Об этом каналу «360» рассказал родственник и сосед погибших Айрат С.

«Дым валит. У меня своя пожарная машина сзади стоит, но летом, зимой-то замерзает. Я выбежал, оделся. Полностью все было огнем охвачено. Я подошел, никто не открывает. Забежал через соседний дом, у них там двор общий с дочкой Саидой. Я оттуда забежал, смотрю — у крыльца стоят двое пацанов. Я их быстренько обнял, давай стучать в дверь. Саиде пацанов отдал. Побежал обратно сюда, кричу: „Пожар! Выходите!“. Но никого нет», — рассказал он.

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По словам Айрата, огонь в высоту был метра три, а черный дым тянулся по всей улице.

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Пожар произошел в деревне Макеевка Стерлитамакского района Башкирии произошел ночью 18 на ноября. Огонь охватил дом, где находилась семья из девяти человек: родителей и семи детей. Пятеро мальчиков и мама с папой погибли, двоих детей спасли. Глава региона Радий Хабиров заявил, что власти возьмут на себя финансовые обязательства по организации похорон и восстановлению соседней квартиры. Появились кадры из обгоревшего дома.