Эксклюзив 18 ноября 2022, 11:33 Появились кадры из обгоревшего в Башкирии дома, где погибла многодетная семья «360» опубликовал кадры из дома в Стерлитамаке, где погибли семь человек

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Частный дом, где случился пожар в Стерлитамаке и где погибла семья, очень сильно обгорел не только снаружи, но и внутри. Об этом свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении «360».

На них видно, что на кухне обгорели стулья, посуда, в спальне — кровать, вещи. Стены, потолок и пол практически полностью покрыты копотью.

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Пожар произошел в деревне Макеевка Стерлитамакского района Башкирии произошел ночью 18 ноября. Огонь охватил дом, где находилась семья из девяти человек: родителей и семи детей. Пятеро мальчиков и мама с папой погибли, еще двух детей удалось спасти. По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства уточняются.

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Глава региона Радий Хабиров заявил, что власти возьмут на себя финансовые обязательства по организации похорон, восстановлению соседней квартиры.