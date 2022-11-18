18 ноября 2022, 11:33
Появились кадры из обгоревшего в Башкирии дома, где погибла многодетная семья
«360» опубликовал кадры из дома в Стерлитамаке, где погибли семь человек
Частный дом, где случился пожар в Стерлитамаке и где погибла семья, очень сильно обгорел не только снаружи, но и внутри. Об этом свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении «360».
На них видно, что на кухне обгорели стулья, посуда, в спальне — кровать, вещи. Стены, потолок и пол практически полностью покрыты копотью.
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Пожар произошел в деревне Макеевка Стерлитамакского района Башкирии произошел ночью 18 ноября. Огонь охватил дом, где находилась семья из девяти человек: родителей и семи детей. Пятеро мальчиков и мама с папой погибли, еще двух детей удалось спасти. По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства уточняются.
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Глава региона Радий Хабиров заявил, что власти возьмут на себя финансовые обязательства по организации похорон, восстановлению соседней квартиры.
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