Происшествия 18 ноября 2022, 07:34 Жертвами пожара в Башкирии стали семь человек ГУ МЧС по Башкирии: семь человек погибли при пожаре в жилом доме Стерлитамака

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Семья из семи человек погибла в результате пожара в частном доме в Стерлитамаке. Среди жертв случившегося — пять детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии в своем Telegram.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 03:27 по московскому времени. Известно, что загорелся кирпичный дом на улице Молодежная в населенном пункте Матвеевка Стерлитамакского района.

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Представители МЧС России, Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, ВПО Центр Спас Чуртан по прибытии на место зафиксировали открытое горение одной из квартир дома по всей площади. Пожар удалось локализовать в 05:19 по московскому времени на площади в 56 квадратных метров.

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«К сожалению, в ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина — и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», — сказано в сообщении МЧС.

Следственный комитет уточнил в Telegram, что из дома удалось спасти двух детей 2017 года рождения. По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте работали 62 человека и 25 единиц техники, в том числе 24 спасателя МЧС России и семь единиц машины ведомства. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.