Происшествия 18 ноября 2022, 09:45 Власти Башкирии оплатят похороны погибшей в пожаре семьи и ремонт соседям Глава Башкирии Хабиров поручил оплатить похороны погибшей в Стерлитамакском районе семье Пресс-служба МЧС

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Правительство Башкирии после пожара в Стерлитамакском районе возьмет на себя затраты на похороны, восстановление соседней квартиры и сопутствующие расходы. Об этом объявил в Telegram-канале глава региона Радий Хабиров.

«Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя», — написал он.

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Устройством выживших детей поручили заняться региональному Минздраву. Кроме того, специалисты оценят ущерб соседней квартире, а потом власти окажут их жильцам помощь.

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Пожар в деревне Матвеевка Стерлитамакского района произошел ночью 18 ноября. В двухквартирном кирпичном доме находилась семья из девяти человек. Отец успел вывести двух детей 2017 года рождения, остальные пятеро мальчиков вместе с родителями погибли.

Пожар локализовали спустя несколько часов после возгорания силами 62 специалистов и 25 единиц спецтехники. Огонь успел перейти на площадь 56 квадратных метров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Причину пожара выяснят специалисты.