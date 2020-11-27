Избитый в школе Нальчика учитель попал в реанимацию

По словам собеседника агентства, у преподавателя диагностировали сотрясение мозга и несколько переломов, в том числе челюсти. Угрозы для его жизни нет.

Второго пострадавшего, получившего ранение из травматического пистолета, прооперировали и достали пулю. Состояние пациента нетяжелое, и в скором времени его переведут на амбулаторное лечение.

Конфликт в школе начался с разногласий восьмиклассника и учителя. Они устроили потасовку, на которую юноша позвал своего родственника и его друга. По данным республиканского управления МВД, педагог достал травматический пистолет и открыл стрельбу в воздух. Местные СМИ уточнили, что учитель — это сын бывшего директора учебного заведения. Всех участников конфликта задержали, а пострадавших доставили в больницу.

В полиции завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Свою проверку по факту стрельбы из травматического оружия начала республиканская прокуратура. В ведомстве уточнили, что учитель использовал пистолет для самообороны.

По итогам проверки прокуроры дадут оценку действиям ответственных за безопасность учеников лиц, а также выяснят законность владения травматическим оружием. Расследование уголовного дела взял под свой контроль исполняющий обязанности прокурора республики.