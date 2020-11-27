Два человека пострадали во время стрельбы в школе Нальчика

Учитель одной из школ Нальчика открыл огонь после конфликта с учеником. В результате в больнице оказались два человека, один из которых получил ранение. Об этом сообщила помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

«Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение», — привет ТАСС слова Шомаховой.

Помощница министра добавила, что вторым пострадавшим является сам педагог. Сейчас всю необходимую помощь пациентам оказывают медики. Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Кабардино-Балкарии Светлана Тлинова.

Конфликт в школе произошел днем 27 ноября. По информации местного МВД, учитель и школьник устроили потасовку, на которую парень позвал знакомых. Во время драки педагог отправился за травматическим пистолетом, с которым потом вернулся в школу. В здании мужчина начал стрелять в воздух. Как уточнили СМИ, стрельбу устроил сын бывшего директора.

Сотрудники полиции задержали всех участников конфликта. Сейчас все обстоятельства и причины выясняются.