Полиция начала проверку после того, как учитель устроил стрельбу в школе Нальчика

Ученик одной из школ Нальчика устроил разборки с учителем, который начал стрелять в воздух. Теперь в ситуации разбираются сотрудники полиции, которые организовали проверку.

«Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту конфликта в городской школе», — сообщили «360» в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Днем 27 ноября правоохранителям сообщили, что на втором этаже одной из городских школ услышали похожие на выстрелы хлопки. Приехавшие на место полицейские выяснили, что между учеником восьмого класса и учителем произошел конфликт. Парень позвал на разборки своих знакомых.

В итоге педагог подрался с двумя местными жителями, а затем пошел на улицу. Мужчина взял из машины травматический пистолет, вернулся в школу и начал стрелять в воздух. По информации пресс-службы, во время стрельбы никто не пострадал.

Всех участников конфликта задержали правоохранители и доставили в отдел полиции. Кроме того, в обстоятельствах разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних.