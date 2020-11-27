СМИ: стрельбу в школе Нальчика устроил сын ее бывшего директора

Издание пишет, что у устроившего стрельбу педагога всегда была дурная слава, поэтому после смерти его отца новый директор уволил его. Потом мужчину снова взяли на работу. По словам собеседника издания, 50-летний учитель истории принимает наркотики. Сейчас все участники конфликта находятся в полиции.

В местном МВД рассказали, что, по предварительным данным, конфликт между учеником восьмого класса и его преподавателем разгорелся из-за разногласий по учебе. Школьник позвал своих знакомых на разборку. Началась драка. Учитель вышел на улицу, взял из машины травматический пистолет, вернулся и начал стрелять в воздух.

Полицейские сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего.