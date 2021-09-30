СК показал видео из дома в Оренбуржье, где убили трех девушек

Следственный комитет опубликовал видео с место убийства трех девушек в Гае Оренбургской области. Ведомство также опровергло данные о том, что студенток Оренбургской области убили топором. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах видно, что заснят двор около дома и сама квартира, которую снимали студентки.

В СК уточнили, что на теле убитых найдены многочисленные колото-резаные раны. Представители Следственного комитета рассказали, что убитые девушки были студентками медколледжа, они вместе снимали квартиру. Им было 17, 18 и 19 лет.

Пожар случился в ночь на 30 сентября в квартире дома на улице Молодежная. Пожарные прибыли на место около 04:45 (02:45 по московскому времени). После тушения были обнаружены тела трех человек. Два трупа находились в квартире, тело еще одной девушки было во дворе. По предварительным данным, убийца, чтобы скрыть преступления, устроил пожог.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Областная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства убийства.