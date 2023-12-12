Происшествия 12 декабря 2023, 23:00 «Хлопок. И все». Очевидцы — о крупном пожаре на складе в Ивантеевке Очевидцы рассказали детали о крупном пожаре на складе в Ивантеевке

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В Ивантеевке Пушкинского городского округа произошел крупный пожар на складе с пластиком. Очевидцы рассказали подробности происшествия.

«Я работаю в здании напротив — до очага возгорания метров 100-150. Услышал сильный хлопок. Выглянув в окно, увидел пламя. Только собрался вызывать пожарных, как услышал сирену — на территорию завода въехал первый расчет. Потом я сбился со счета пожарных машин», — сообщил местный житель Дмитрий.

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Напротив склада располагается заправка. Один из ее сотрудников встревожился из-за большого количества пожарных расчетов.

«Хлопок. И все. Огня мне не видно было отсюда. Но пожарных машин было какое-то огромное количество. Страшновато, на самом деле», — заявил Вадим Логинов.

«Я живу неподалеку. Про пожар узнал из группы в „ВКонтакте“. Сразу прибежал сюда и из-за здания увидел полыхающий огонь. Огромнейший пожар! Теперь наши пожарные пытаются потушить этот огонь. Уверен, у них все получится», — рассказал ученик четвертого класса местной школы.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров. На месте работают более 60 огнеборцев на 24 спецмашинах. Они уже ликвидировали открытое горение. Причины ЧП устанавливают. По предварительной информации, пострадавших нет.

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