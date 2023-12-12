Происшествия 12 декабря 2023, 21:20 «Пострадавших нет». В тушении пожара на складе с пластиком в Ивантеевке задействовали более 60 человек Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Ивантеевке

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На Заречной улице в Ивантеевке Пушкинского городского округа произошел крупный пожар на складе пластиковой продукции. На месте работают более 60 огнеборцев на 24 спецмашинах. Пострадавших нет.

О возгорании стало известно в 18:50, первый расчет прибыл на место через 10 минут. Специалисты взяли воду для тушения из колодца в 300 метрах от пожара.

«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — уточнили в региональном МЧС.

Фото: Ольга Егиян Фото: Ольга Егиян Фото: Ольга Егиян Фото: Ольга Егиян Фото: Ольга Егиян Фото: Ольга Егиян Фото: Ольга Егиян

На место ЧП оперативно приехала машина скорой помощи. По предварительной информации медиков, пострадавших в результате пожара и обрушения кровли нет. В момент возгорания на складе людей не было.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о причине пожара не поступало.

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