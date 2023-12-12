12 декабря 2023, 21:20
«Пострадавших нет». В тушении пожара на складе с пластиком в Ивантеевке задействовали более 60 человек
Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Ивантеевке
На Заречной улице в Ивантеевке Пушкинского городского округа произошел крупный пожар на складе пластиковой продукции. На месте работают более 60 огнеборцев на 24 спецмашинах. Пострадавших нет.
О возгорании стало известно в 18:50, первый расчет прибыл на место через 10 минут. Специалисты взяли воду для тушения из колодца в 300 метрах от пожара.
«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — уточнили в региональном МЧС.
На место ЧП оперативно приехала машина скорой помощи. По предварительной информации медиков, пострадавших в результате пожара и обрушения кровли нет. В момент возгорания на складе людей не было.
Ранее сообщалось, что огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров. Информации о причине пожара не поступало.
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