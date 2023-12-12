Эксклюзив 12 декабря 2023, 22:33 Появилось новое видео тушения пожара в Ивантеевке

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Процесс тушения пожара в Ивантеевке Пушкинского городского округа попал на видео. На кадрах «360» видно, что на тушении работает большое количество пожарных и спецтехники.

Крупный пожар случился на складе пластиковой продукции. О возгорании сообщили в 18:50, пожарные прибыли на место происшествия через 10 минут. Огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировали.

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По предварительной информации, пострадавших нет, в момент возгорания на складе людей не было. Причины возгорания устанавливают эксперты.