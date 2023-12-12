Происшествия 12 декабря 2023, 21:49 «Устанавливаются причины возгорания». Спасатели ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в Ивантеевке МЧС установит причины пожара на складе с пластиком в Ивантеевке

Читать 360tv в

Причины пожара на складе с пластиком в Ивантеевке в Пушкино устанавливают. Об этом рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу ГУ МЧС России по Московской области, майор внутренней службы Александр Объедков.

«На территории хлопкопрядильной фабрики загорелось отдельно стоящее строение площадью 40 на 70 метров. На данный момент идет тушение пожара, устанавливаются причины возгорания. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало», — заявил Объедков.

Реклама

Ранее сообщалось, что огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров. На месте работают более 60 огнеборцев на 24 спецмашинах. Они уже ликвидировали открытое горение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».