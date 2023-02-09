Происшествия 09 февраля 2023, 04:54 Число жертв после взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до двух — СМИ "ВКонтакте"

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Число погибших выросло до двух, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Под завалами могут находиться люди.

«По предварительным данным, двое погибли. Под завалами могут быть люди, их число устанавливается», — сообщил собеседник агентства.

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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Также рассматривается версия неисправности газового оборудования, отметил источник.

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Взрыв газа и последующее обрушение подъезда в многоквартирном доме на улице Линейная в Новосибирске произошло рано утром 9 февраля.

«На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.