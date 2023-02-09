09 февраля 2023, 04:54
Число жертв после взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до двух — СМИ
Число погибших выросло до двух, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Под завалами могут находиться люди.
«По предварительным данным, двое погибли. Под завалами могут быть люди, их число устанавливается», — сообщил собеседник агентства.
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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Также рассматривается версия неисправности газового оборудования, отметил источник.
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Взрыв газа и последующее обрушение подъезда в многоквартирном доме на улице Линейная в Новосибирске произошло рано утром 9 февраля.
«На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Взрывы
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