09 февраля 2023, 04:22
Подъезд обрушился после взрыва газа в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области Травников: в результате взрыва газа обрушился подъезд
В многоквартирной пятиэтажке в Новосибирске взорвался газ, сообщили в МЧС по региону. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram-канале отметил, что в результате обрушился подъезд, есть пострадавшие.
«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе», — сообщил Травников.
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Губернатор добавил, что дал поручение заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим.
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Очевидцы в соцсетях сообщают, что в подвале дома находятся люди, много пострадавших.
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