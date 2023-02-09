Важное 09 февраля 2023, 04:22 Подъезд обрушился после взрыва газа в Новосибирске Губернатор Новосибирской области Травников: в результате взрыва газа обрушился подъезд РИА «Новости»

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В многоквартирной пятиэтажке в Новосибирске взорвался газ, сообщили в МЧС по региону. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram-канале отметил, что в результате обрушился подъезд, есть пострадавшие.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе», — сообщил Травников.

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Губернатор добавил, что дал поручение заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и все необходимое для оказания первой помощи пострадавшим.

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Очевидцы в соцсетях сообщают, что в подвале дома находятся люди, много пострадавших.