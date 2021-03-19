Жильцам дома в Химках, где произошли взрыв и пожар, окажут всю необходимую помощь. Соответствующее поручение главе городского округа Дмитрию Волошину дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Руководитель региона отправил на место заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина, чтобы они выяснили причины взрыва.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Ситуацию уже взяли под контроль.

Взрыв в многоэтажке Химок произошел утром в пятницу, 19 марта. В результате обрушились межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами.

В МЧС подтвердили, что в результате случившегося погибли два человека: мужчина и трехлетний ребенок. Еще два человека пострадали: у женщины перелом ноги, а у 12-летнего мальчика травма головы. Предварительной причиной случившегося назвали взрыв бытового газа.

«360» ведет прямую трансляцию основных событий, которые происходят в Химках.