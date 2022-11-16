Происшествия 16 ноября 2022, 21:08 Губарева не возвращалась в Херсонскую область после референдума — СМИ ТАСС: в Херсонской области заявили, что Губарева не была в регионе после референдума Telegram

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Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, которую задержала полиция, после оглашения результатов референдума уехала из региона и больше туда не приезжала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя региональных властей.

Как сообщил источник агентства, Губарева не посетила Херсон даже во время переправки мирного населения в безопасные зоны.

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15 ноября муж Губаревой Павел сообщил в своем Telegram-канале, что Екатерина перестала выходить на связь с семьей. По его словам, в последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.

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Спустя день RT со ссылкой на источник написал, что Губареву могли задержать по делу об экономическом преступлении.

Ранее политик заявляла, что украинские власти ограничили въезд и выезд из Херсона. Она предположила, что ВСУ могут начать фильтрационные мероприятия под предлогом работ по разминированию.

В администрации области Губарева курировала вопросы цифровизации и социальной политики.