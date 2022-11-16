Важное 16 ноября 2022, 13:04 Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева пропала Павел Губарев сообщил о пропаже жены — замгубернатора Херсовщины Екатерины Губаревой Telegram

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Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева пропала, она не выходила на связь с семьей с вечера 15 ноября. Об этом заявил ее муж Павел Губарев в своем Telegram-канале.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила», — написал он.

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По его словам, в последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе. Губарев добавил, что пытался дозвониться до главы региона Владимира Сальдо, чтобы узнать местонахождении супруги, однако тот не ответил.

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Ранее Губарева заявляла, что украинские власти ограничили въезд и выезд из Херсона. Она предложила, что они под предлогом работ по разминированию города начнут фильтрационные мероприятия.

Екатерина Губарева стала замгубернатора Херсонской области в июне 2022 года, до этого она была первым министром иностранных дел в ДНР, замглавы МИД республики и депутатом Народного совета ДНР.