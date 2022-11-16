Криминал 16 ноября 2022, 15:57 Замглавы Херсонщины Губареву задержали по делу об экономическом преступлении - СМИ RT: замглавы Херсонщины Губареву могли задержать по делу об экономическом преступлении

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Заместителя главы Херсонской области Екатерину Губареву могли задержать по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщили в RT со ссылкой на источник.

Источник издания, знакомый с ситуацией, уточнил, что ее статус на данный момент неизвестен.

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Ранее ее муж Павел Губарев, бывший «народный губернатор» Донецкой области, сообщил, что она пропала. Губарева перестала выходить на связь с семьей с вечера 15 ноября. По словам мужа, в последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе. Губарев пытался дозвониться до главы региона Владимира Сальдо, но тот не взял трубку.

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Губарева до этого сообщила, что занявшие Херсон солдаты Украины запретили въезд и выезд из города. Она предложила, что они устроят в городе фильтрационные мероприятия.

Екатерина Губарева — замгубернатора Херсонской области по цифровизации и социальной политике с июня 2022 года. До этого она была первым министром иностранных дел в ДНР, замглавы МИД республики и депутатом Народного совета ДНР.