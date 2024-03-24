24 марта 2024, 09:48
Группа «Пикник» так и не нашла помощницу директора после теракта в Crocus City Hall
Помощница директора «Пикника» еще не вышла на связь после теракта в Подмосковье
Группа «Пикник» до сих пор не может найти помощницу директора Екатерину Кушнер. Девушка пропала во время эвакуации, до сих пор о ее судьбе ничего не известно. В сообществе группы в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что она так и не вышла на связь.
«До сих пор не вышла на связь. У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда», — рассказали в коллективе.
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Директор «Пикника» Юрий Чернышевский отметил, что Екатерина — его близкий друг. Вместе они работали в нескольких проектах.
«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — добавил он.
Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в концертный зал в Crocus City Hall в Красногорске перед выступлением рок-группы «Пикник». Террористы в упор расстреливали невинных людей и разбрасывали зажигательные шашки. Погибли 133 человека, среди них трое детей. Число пострадавших выросло до 152.
О пропаже сотрудника Чернышевский сообщил в ночь на субботу, когда не смог связаться с помощницей по телефону. К утру поиски не увенчались успехом. Когда началась стрельба, Екатерина была в фойе.
Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт группы «Пикник», уверен, что теракт был тщательно спланирован. Нападавшие организовали все таким образом, чтобы зрители не могли покинуть концертный зал.
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Стрельба в Crocus City Hall
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